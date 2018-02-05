Хабаровчанин незаконно обналичил 900 млн рублей

Уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей и создании подставной фирмы возбуждены в УМВД по Хабаровскому краю в отношении 49-летнего жителя краевого центра.

Как рассказали в полиции, он, имея доступ к программе "Банк-Клиент" и электронным подписям коммерческих организаций, два года подряд предоставлял в банки Хабаровска поддельные платежные документы. Благодаря этому смог обналичить более 900 миллионов рублей.

Кроме того, как считают правоохранители, подозреваемый незаконно, через подставное лицо, создал и зарегистрировал ООО.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Если его вину докажут, ему может грозить до шести лет лишения свободы.