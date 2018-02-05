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05.02.2018 08:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Текст: Ольга Коваль

Разрушение оси шарнирной опоры стало причиной повреждения первого затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС, что в итоге привело к неконтролируемому сбросу воды. Такой вывод сделала комиссия по техническому расследованию инцидента.

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
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Как сообщается на сайте ПАО "РусГидро", эксперты установили, что аварийная ось была изготовлена на украинском заводе с нарушением технологии. В частности, при ее производстве был допущен перегрев стали, из-за чего изделие стало хрупким. Кроме того, специалисты отметили низкое качество стали, ее высокую загрязненность.

"Разрушение оси произошло в ходе штатного маневрирования затвором, проводившегося в соответствии с действующим регламентом эксплуатации. Нарушений в действиях персонала станции не было", - говорится в сообщении.

Подрядчику строительства предписано заменить опасные элементы на всех затворах плотины.

Напомним, 24 августа на энергообъекте произошла авария - вышел из строя затвор №1, один из пяти, задействованных в спусках воды. По этой причине в нижний бьеф из верхнего хлынула вода.

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