В Ижевске осудили водителя грузовика, раздавившего коляску с ребенком

В Ижевске осудили водителя грузовика, который раздавил коляску с ребенком. Его обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в судейском сообществе Удмуртии.

За совершенное преступление подсудимого на два года отправили на принудительные работы. Кроме того, 10 процентов от зарплаты мужчины будет отчисляться в доход государства, 1,5 года ему запрещено садиться за руль автомобиля.

При вынесении приговора суд учел несколько смягчающих обстоятельств: у мужчины есть маленький ребенок, раньше он не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал вину и раскаялся. Подсудимый уже выплатил матери малыша в качестве компенсации морального вреда 700 тысяч рублей. Кроме того, суд учел поведение отца погибшего ребенка, который оставил его одного у магазина, а также плохую погоду и состояние дороги.

Напомним, грузовик раздавил коляску с двухлетним ребенком в Ижевске в апреле прошлого года. Нерадивый отец оставил малыша около магазина, а сам зашел внутрь. В это время водитель грузовика, двигаясь задним ходом, не заметил коляску и раздавил ее. От полученных травм малыш скончался на месте.