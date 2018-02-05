В Китае умер арбитр ЧМ по хоккею с мячом из Иркутска

Российский арбитр, иркутянин Андрей Галанин скончался в Китае после завершения чемпионата мира по хоккею с мячом в группе Б. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

Все матчи группы Б проходили в китайском Харбине - Поднебесная впервые в истории принимала игры мирового первенства. Галанин был приглашен туда в качестве инспектора-супервайзера Международной федерацией бенди.

Отмечается, что он работал на финальном матче турнира 3 февраля, однако почувствовал себя плохо и не стал посещать церемонию открытия, отправившись в гостиницу. Он скончался у себя в номере в ночь с воскресенья на понедельник. Причины смерти пока не сообщаются.