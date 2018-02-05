Врио главы Дагестана предупредил о сносе незаконных построек

В Дагестане снесут незаконные постройки. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил временно исполняющий обязанности главы Республики Владимир Васильев.

"Беззакония больше не будет!" - подчеркнул Васильев, убеждая предпринимателей не вкладывать деньги в сомнительный бизнес. Он отметил, что за последнее время ни разу не было отменено судебное решение, принятое о сносе незаконно построенного здания.

Тем временем в Дагестане разгорелся коррупционный скандал. Фигурантами уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере стали высокопоставленные чиновники, в том числе два врио Дагестана и экс-министр образования и науки республики. Ранее был арестован мэр Махачкалы.

Задержанным чиновникам следователи планируют в ближайшее время предъявить обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В республике работает специально направленная из столицы комиссия.