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05.02.2018, 10:52
Текст: Николай Грищенко

В США восхитились лучшей корабельной пушкой России

Российская автоматическая корабельная пушка АК-130, принятая на вооружение еще в 1985 году, является одним из самых грозных артиллерийских орудий. Она может не только потопить эсминец противника, но и отразить налет роя ударных беспилотников. К такому выводу пришел аналитик американского издания National Interest Чарли Гао.

Фото: rocteh.ru
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Эксперт отмечает повышенную скорострельность российского 130-миллиметровго орудия, которое может выпускать до 90 снарядов в минуту. Снаряд весом около 33 килограммов способен поразить цель на расстоянии до 23 километров. Двуствольная артиллерийская установка оснащена РЛС для сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером.

При этом один боекомплект российской "монструозной" российской пушкти составляет 180 фугасных и зенитных снарядов. Для сравнения - американское 127-миллиметровое орудие Mk-45 имеет в своем погребе лишь 20 готовых снарядов.

Достичь таких выдающихся результатов удалось благодаря увеличению массы артиллерийской установки. АК-130 весит более 100 тонн, еще около 40 тонн - масса артиллерийского погреба. Зарубежные аналоги на порядок легче.

Тем не менее американский аналитик считает, что благодаря своим характеристикам АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя ударных беспилотников. Кроме того, орудие прекрасно подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения.

Отметим, что корабельной пушкой АК-130 оснащены ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант", большие противолодочные корабли проекта 1155, крейсеры проекта 1144 "Орлан" и эсминцы проекта 956 "Сарыч".

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

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