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От рака умер актер сериала "Скорая помощь"

Новость 06.02.2018, 11:50 | Текст: Олег Усков
Фото: AP Photo/Matt Sayles
Фото: AP Photo/Matt Sayles

В Чикаго на 78-м году жизни скончался актер Джон Махони. Об этом сообщает агентство Associated Press, получившее подтверждение от представителя покойного, Пола Мартино.

Уточняется, что Махони отошел в воскресенье - от рака. Что подтверждают в театре Steppenwolf, которому актер отдал почти сорок лет жизни.

Джон Махони родился в 1940 году в английском Блэкпуле, куда его беременная мать накануне была эвакуирована - из-за опасности нацистских бомбежек - из Манчестера.

Одна из четырех сестер Джона переехала в США, выйдя замуж за американского моряка, и сподвигла перебраться в Новый свет брата. Махони уехал в Штаты и поступил в чикагский колледж.

Экранный дебют - 1981 год, байопик протестантского миссионера Хадсона Тэйлора.

Всего на счету актера более семидесяти ролей - в таких фильмах и сериалах, как "Красотки в Кливленде", "Бред, который несет мой отец", "Черная метка", "Скорая помощь", "Третья планета от солнца", "Бартон Финк", "На расстоянии удара".

Одна из наиболее известных - Мартин Крэйн в 263 эпизодах комедии "Фрейзер". За что актер стяжал номинации на "Эмми" и "Золотой глобус".

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