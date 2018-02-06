От рака умер актер сериала "Скорая помощь"

В Чикаго на 78-м году жизни скончался актер Джон Махони. Об этом сообщает агентство Associated Press, получившее подтверждение от представителя покойного, Пола Мартино.

Уточняется, что Махони отошел в воскресенье - от рака. Что подтверждают в театре Steppenwolf, которому актер отдал почти сорок лет жизни.

As good as it ever gets #JohnMahoney pic.twitter.com/9LZBP65K9P — max greenfield (@iamgreenfield) February 6, 2018

Джон Махони родился в 1940 году в английском Блэкпуле, куда его беременная мать накануне была эвакуирована - из-за опасности нацистских бомбежек - из Манчестера.

Одна из четырех сестер Джона переехала в США, выйдя замуж за американского моряка, и сподвигла перебраться в Новый свет брата. Махони уехал в Штаты и поступил в чикагский колледж.

Экранный дебют - 1981 год, байопик протестантского миссионера Хадсона Тэйлора.

RIP, John Mahoney. Thank you for many years of laughter. We'll miss you Marty Crane. pic.twitter.com/QaJu9YpmdO — NBC (@nbc) February 6, 2018

Всего на счету актера более семидесяти ролей - в таких фильмах и сериалах, как "Красотки в Кливленде", "Бред, который несет мой отец", "Черная метка", "Скорая помощь", "Третья планета от солнца", "Бартон Финк", "На расстоянии удара".

Одна из наиболее известных - Мартин Крэйн в 263 эпизодах комедии "Фрейзер". За что актер стяжал номинации на "Эмми" и "Золотой глобус".