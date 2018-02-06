Под Тулой при столкновении автобусов пострадали шесть человек

В Тульской области на трассе "Крым" столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительным данным, в аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 127 километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области. Сообщение об аварии поступило на пульт Единой службы спасения в 11:38, уточнили в управлении МЧС по региону.

По предварительным данным, микроавтобус Fiat Ducato врезался в ехавший в попутном направлении автобус Neoplan. В момент аварии в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Тула-Москва, находились 9 человек. Автобус Neoplan ехал в столицу из Ставрополя, в салоне было 37 человек.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Предварительно, все пострадавшие ехали в тульском микроавтобусе.

По одной из версий, ставропольский автобус начал тормозить и сворачивать на обочину, когда в него сзади врезалась тульская маршрутка. В настоящее время полицейские уточняют все обстоятельства случившегося и личности пострадавших. А также обеспечивают движение по трассе на данном участке.