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06.02.2018 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой при столкновении автобусов пострадали шесть человек

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области на трассе "Крым" столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительным данным, в аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Два человека пострадали в ДТП автовоза с микроавтобусом в Подмосковье

ДТП произошло на 127 километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области. Сообщение об аварии поступило на пульт Единой службы спасения в 11:38, уточнили в управлении МЧС по региону.

По предварительным данным, микроавтобус Fiat Ducato врезался в ехавший в попутном направлении автобус Neoplan. В момент аварии в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Тула-Москва, находились 9 человек. Автобус Neoplan ехал в столицу из Ставрополя, в салоне было 37 человек.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Предварительно, все пострадавшие ехали в тульском микроавтобусе.

По одной из версий, ставропольский автобус начал тормозить и сворачивать на обочину, когда в него сзади врезалась тульская маршрутка. В настоящее время полицейские уточняют все обстоятельства случившегося и личности пострадавших. А также обеспечивают движение по трассе на данном участке.

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