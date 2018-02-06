Проверку расходования средств, выделенных на строительство и реконструкцию сельских дорог, совместно провели специалисты Счетной палаты РФ и Контрольно-счетной палаты Орловской области.

На днях их отчет обсудили на заседании коллегии СП под председательством Татьяны Голиковой. Из региона были приглашены глава КСП Иван Левин и теперь уже бывший первый зампред правительства Анатолий Мишанов. Сразу после публикации отчета последний был отправлен в отставку. Анатолий Мишанов курировал сферу строительства. Его место занял глава райцентра Ливны Николай Злобин. Он хорошо знает дорожное дело, и врио губернатора Андрей Клычков поручил ему навести порядок и устранить нарушения. А их нашли неприлично много.

По словам Татьяны Голиковой, контрольное мероприятие было плановым и коснулось нескольких субъектов РФ. Аудиторы проверили законность и эффективность расходования средств, выделенных с 2015 по 2017 год по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Деньги были предназначены на строительство и модернизацию сельских автодорог.

- В Орловской области общий объем проверенных средств составил 598,5 миллиона рублей, - сообщил Иван Левин. - Из них 389 миллионов - это средства федерального бюджета, остальные - областного. Нарушений выявлено на 83,8 миллиона рублей.

Расходы на 52,3 миллиона признали нецелевыми. Подрядчикам заплатили за работы, не предусмотренные контрактами. Неэффективное использование бюджетных средств оценили в 30,7 миллиона. Прямой ущерб бюджетам двух уровней предварительно составил 800 тысяч рублей. Но главное - цели программы не были достигнуты.

- В ее рамках было предусмотрено строительство и реконструкция в 2015 году восьми автодорог, в 2016-м - 11 и в 2017 году - шести, - продолжает Иван Левин. - При анализе закупок были отмечены коррупционные риски.

Подозрение вызывает то, что все электронные аукционы были признаны несостоявшимися. Закон разрешает заключать контракт с единственным участником закупки, но это исключает возможность экономии бюджетных средств. Участники торгов снижают цену, чтобы победить. Если конкуренции нет, то контракт обычно отдают по максимальной стоимости. В 2015 и 2016 годах по результатам несостоявшихся аукционов контракты подписали с единственными участниками - двумя ООО. Одно получило тендер на строительство и реконструкцию восьми дорог, другое - 11. Результат: в 2015 году не было сдано ни одного объекта, в 2016-м в эксплуатацию ввели шесть дорог, а в 2017-м - две. Причем одну сдали по окончании проверки. То есть из 19 запланированных дорог построили и реконструировали всего восемь.

Если подрядчик "сдал" объект на бумаге, то ему полностью перечисляют деньги и угроза штрафа исчезает

Конечно, существует практика переноса работ на следующий год. Она применяется не только в Орловской области. Но надо учесть, что контрактами строго оговорены сроки. Стороны заранее согласуют не только финансовые условия, но и график. Если подрядчик не уложился в срок, то заказчик вправе его оштрафовать. Размер санкций устанавливается контрактом в процентах от его общей стоимости. Орловские заказчики претензионную работу вели плохо. Выяснилось также, что сданные в 2017 году дороги, судя по документам, были построены годом ранее.

В счетной палате назвали этот отчет недостоверным. Но зачем кто-то приврал в документах? Ответ стоит поискать в договорах. Если на бумаге подрядчик сдал объект, то ему полностью перечисляют деньги и исчезает угроза штрафа. Взамен он дает устное или письменное обещание, что завершит работы позже. Может и не завершить - это же не договор, а так, "филькина грамота".

В одном случае банковская гарантия исполнения обязательств подрядчиком действовала до 31 января 2016 года. После этой даты предъявление претензий становилось бессмысленным, если только гарантию не продлить. Подрядчик, если бы пожелал, мог скрыться с деньгами, не доделав дорогу.

Только в начале 2017 года заказчик потребовал продлить срок действия гарантии. Целый год существовал риск того, что бюджетные средства будут похищены. Кроме того, аудиторы указали на необоснованное, по их мнению, укрупнение лотов. Не связанные между собой дороги объединяли, что отсекало потенциальных участников торгов.

- В 2015 году были объединены восемь дорог, расположенных в разных районах, в 2016-м - 11, - сообщил Иван Левин. - Они имеют средства идентификации, что позволяло организовать торги по каждой дороге отдельно.

Кроме укрупнения лотов, в конкурсной документации нашли и другие барьеры. Так, устанавливался очень короткий срок выполнения работ и большая сумма обеспечения контракта. Выполнить такие условия многим не под силу. Также победителя обязывали работать лично - без привлечения субподрядчиков.

Это означает, что выигравшая тендер компания должна обладать достаточным количеством техники, рабочих и материалов. В строительной отрасли привлечение субподрядчиков - обычное дело. Техника стоит дорого. Поэтому строят зачастую всем миром. У кого-то есть автокран, у кого-то - самосвалы. Технику можно и арендовать, но это уже детали.

К тому же обладателям тендеров все же позволяли привлекать субподрядчиков. Много вопросов вызвало исполнение обязательств. Так, одна из фирм по условиям контракта должна была сдать дороги в эксплуатацию до 31 декабря 2016 года. Однако к началу октября 2017-го, когда объекты посетили с проверкой, объем выполненных работ составил 25 процентов от запланированного.

"Копнули" глубже, и оказалось, что компания стоит на грани банкротства. Вступи она в эту процедуру - работы будут свернуты и придется искать нового исполнителя. А деньги осядут в чьих-то карманах. Подрядчику был перечислен солидный авансовый платеж. С банкрота же попробуй что-нибудь взыщи. Сами чиновники такие долги называют "мертвыми".

Кстати



Проверка дорожных закупок вышла за плановые рамки. Один документ тянул за собой другой, сделка шла за сделкой. В итоге аудиторы, помимо вышеуказанных, выявили нарушения в сфере госзакупок на 811 миллионов рублей. Действия чиновников теперь оценят правоохранительные органы. Отчет передан в прокуратуру Орловской области, СУ СК и УМВД.