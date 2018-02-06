Бассейн хабаровской гимназии закрыли после вспышки кишечной инфекции

Бассейн хабаровской гимназии №3, в которой отравились 122 человека, закрыт на 1,5 месяца по решению суда.

Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, деятельность в бассейне осуществлялась с нарушением требований санитарных норм.

Ранее в отношении директора школа и главы компании, которая организовывала в ней питание, были возбуждены административные дела. Кроме того, уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") расследуют в региональном СК.

Напомним, 122 человека обратились за медпомощью, отобедав в столовой образовательного учреждения. Причиной вспышки инфекции оказались салаты, которые готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили. Сейчас гимназия закрыта на карантин.