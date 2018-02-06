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06.02.2018 05:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке осуждены укравшие 10 миллионов грабители-сантехники

Текст: Юлия Гарднер

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор трем местным жителям, признав их виновными в грабеже, сообщает региональная прокуратура.

Грабители в Москве вынесли из квартиры сейф с украшениями на 5 млн рублей

Установлено, что в октябре 2016 года под видом сантехников двое из них проникли в офис предпринимателя, связали находившуюся там женщину-бухгалтера и вынесли сейф с 10 миллионами рублей.

"С помощью третьего участника группы они перекинули сейф через забор, погрузили его в автомобиль и скрылись. Тщательно спланированная операция заняла менее 20 минут", - говорится в сообщении.

Организатором преступной группы был 33-летний местный житель, который ранее обслуживал компьютерную технику в офисе и знал о крупной сумме в сейфе.

В зависимости от роли каждого грабители получили от четырех до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал их вернуть украденные деньги.

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