На Камчатке осуждены укравшие 10 миллионов грабители-сантехники

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор трем местным жителям, признав их виновными в грабеже, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в октябре 2016 года под видом сантехников двое из них проникли в офис предпринимателя, связали находившуюся там женщину-бухгалтера и вынесли сейф с 10 миллионами рублей.

"С помощью третьего участника группы они перекинули сейф через забор, погрузили его в автомобиль и скрылись. Тщательно спланированная операция заняла менее 20 минут", - говорится в сообщении.

Организатором преступной группы был 33-летний местный житель, который ранее обслуживал компьютерную технику в офисе и знал о крупной сумме в сейфе.

В зависимости от роли каждого грабители получили от четырех до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал их вернуть украденные деньги.