Приморские пограничники пресекли вывоз 4,5 тонны бивней мамонта

Пограничники пресекли попытку вывоза из России 4,5 тонны бивней мамонта и 200 килограммов сушеного трепанга, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Вывезти бивни пытались по подложным документам через границу в Приморском крае.

Сотрудники управления министерства культуры по ДФО считают, что найденные бивни являются предметами культурной ценности, их стоимость превышает 340 миллионов рублей.

Тайник с более чем 200 килограммами сушеного трепанга был обнаружен при осмотре рейсового автобуса на другом пункте пропуска через границу. Находку оценили примерно в 4,5 миллиона рублей.

Сообщается, что в прошлом году сотрудники приморского погрануправления ФСБ в рамках противодействия попыткам незаконного вывоза за пределы РФ особо ценных видов животных, растений и водных биоресурсов предотвратили ущерб на сумму свыше 450 миллионов рублей.