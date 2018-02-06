В амурском магазине нашли нашивки с нацистской символикой

В одном из канцелярских магазинов амурского поселка Магдагачи выявлен факт продажи нашивок с изображением фашистской свастики.

Термонаклейки с нацистской символикой, которые продавали по пятьдесят рублей за штуку, обнаружили представители региональной организации "Союз десантников России". Они и написали заявление в прокуратуру, полицию, ФСБ, а также губернатору региона.

- По данному факту организована проверка, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации Магдагачинского района, предпринимательница, уличенная в продаже запрещенных товаров, работает в поселке не первый год. Ранее претензий к ней не было.

Напомним, что в России размещение изображений эмблемы фашизма запрещено.