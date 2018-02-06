В Якутии директоров школ накажут за холод в классах

Прокурор Нюрбинского района Якутии возбудил в отношении шести директоров школ дела об административных правонарушениях в связи с тем, что в этих учебных заведениях очень холодно. Это привело к массовым заболеваниям детей.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, поводом для вмешательства надзорного органа послужили результаты проверки, проведенной совместно с эпидемиологами. Выяснилось, что в некоторых учебных кабинетах этих школ температура колебалась от девяти до 15 градусов тепла вместо положенных 18 - 22 градусов.

"Организация учебного процесса при низких температурах повлекла увеличение числа простудных заболеваний у учащихся. В больнице зафиксировано более 300 обращений школьников с диагнозом: катаральная ангина, острый бронхит, острый ларингит, аллергия от сырости и холода", - отмечено в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Возбуждением административных дел прокурор не ограничился. В адрес учредителя общеобразовательных учреждений - главы Нюрбинского района - внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о выделении из местного бюджета средств для устранения причин несоответствия в школах температурного режима.