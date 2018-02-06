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06.02.2018 10:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии загорелся микроавтобус со школьниками

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии на федеральной автодороге "Вилюй" загорелся микроавтобус, перевозивший 10 школьников из Якутска в село Сунтар. Как сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики, автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

Сообщение о том, что на трассе сгорел микроавтобус, поступило в полицию 5 февраля. Предварительно установлено, что в салоне находились 10 школьников. Дети возвращались в свое село из центра отдыха. Около шести часов утра водитель заметил на панели знак о неисправности двигателя и остановил машину. Увидев выходящий из-под капота дым, он эвакуировал из салона детей. Все они были доставлены в Сунтар на попутных автомобилях.

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Выяснилось, что водитель оформлен как индивидуальный предприниматель, имеющий право оказывать услуги по перевозке пассажиров на коммерческой основе, однако разрешения на осуществление организованной перевозки групп детей он не имел. Для перевозки несовершеннолетних не подходило транспортное средство, а сам водитель в течение года 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, поездка не была согласована с Госавтоинспекцией.

Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Информация направлена в органы прокуратуры.

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