В Приморье завели дело после нападения льва на ребенка

Второе уголовное дело из-за нарушения норм безопасности в зоопарке Уссурийска возбуждено городской прокуратурой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ранее было установлено, что в конце марта прошлого года лев через клетку травмировал девочку. У ребенка зафиксированы телесные повреждения в виде "рвано-укушенной раны правого плеча, уха, шеи слева".

Первое уголовное дело было заведено в январе этого года после нападения леопарда на двухлетнего мальчика. Ребенок, оказавшийся у клетки с хищником, подошел близко к решетке, и тот схватил его за голову, нанеся, как позже определили медики, рваные раны и укусы лица и головы.

Следствие полагает, что оба случая травмирования детей произошли в связи с нарушением руководством зоопарка требований Правил техники безопасности и производственной санитарии.