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06.02.2018 03:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье завели дело после нападения льва на ребенка

Текст: Ольга Журман

Второе уголовное дело из-за нарушения норм безопасности в зоопарке Уссурийска возбуждено городской прокуратурой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Фото: Алексей Иванов/ТАСС
В Уссурийске выявили новый случай нападения льва на ребенка

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ранее было установлено, что в конце марта прошлого года лев через клетку травмировал девочку. У ребенка зафиксированы телесные повреждения в виде "рвано-укушенной раны правого плеча, уха, шеи слева".

Первое уголовное дело было заведено в январе этого года после нападения леопарда на двухлетнего мальчика. Ребенок, оказавшийся у клетки с хищником, подошел близко к решетке, и тот схватил его за голову, нанеся, как позже определили медики, рваные раны и укусы лица и головы.

Следствие полагает, что оба случая травмирования детей произошли в связи с нарушением руководством зоопарка требований Правил техники безопасности и производственной санитарии.

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