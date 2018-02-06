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06.02.2018 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми осудили торговца наркотиками за криптовалюту

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Кировский районный суд Перми приговорил 29-летнего местного жителя к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима и оштрафовал на 530 тысяч рублей за торговлю наркотическими веществами. Для расчетов с покупателями наркодилер использовал криптовалюту.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, за год до задержания мужчина являлся руководителем фирмы по поставке электрокабеля в Прикамье. После того, как компания начала приносить убытки, он организовал интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ.

Мужчину задержали с поличным. В общей сложности сыщики изъяли у него около двух с половиной килограммов синтетических наркотиков.

Следствие установило, что оплата в интернет-магазине производилась при помощи криптовалюты.

По версии следствия, злоумышленник вывел на банковские счета порядка 900 тысяч рублей.

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