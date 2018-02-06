В Перми осудили торговца наркотиками за криптовалюту

Кировский районный суд Перми приговорил 29-летнего местного жителя к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима и оштрафовал на 530 тысяч рублей за торговлю наркотическими веществами. Для расчетов с покупателями наркодилер использовал криптовалюту.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, за год до задержания мужчина являлся руководителем фирмы по поставке электрокабеля в Прикамье. После того, как компания начала приносить убытки, он организовал интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ.

Мужчину задержали с поличным. В общей сложности сыщики изъяли у него около двух с половиной килограммов синтетических наркотиков.

Следствие установило, что оплата в интернет-магазине производилась при помощи криптовалюты.

По версии следствия, злоумышленник вывел на банковские счета порядка 900 тысяч рублей.