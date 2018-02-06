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06.02.2018 10:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре возбуждено уголовное дело после взрыва газа в многоэтажке

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в 16-этажном жилом доме. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

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Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, взрыв газа в доме №110 по улице Георгия Димитрова случился вчера в дневное время в одной из квартир. Как уточнили следователи, двухуровневая квартира, в которой во время ремонта и произошло ЧП, расположена на 15 и 16 этажах. Хлопок газа привел к разрушению части стены. В результате происшествия, по данным регионального минздрава, пострадали четыре человека. Двое рабочих, занимавшихся ремонтом, с ожогами третьей степени были госпитализированы в больницу. Еще один рабочий от госпитализации отказался, ему была оказана медпомощь на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительной информации, которую распространила мэрия Самары, "несущие конструкции здания не пострадали, повреждений инженерных коммуникаций также не выявлено". Однако жителей дома на время работы спецкомиссии эвакуировали в школу №43, для людей организованы места отдыха и питание.

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