В Татарстане школьник умер после тренировки по борьбе

В Татарстане выясняют обстоятельства смерти школьника, который был доставлен в больницу из спорткомплекса после тренировки.

Трагедия произошла 2 февраля в поселке городского типа Аксубаево. Однако, известно о ней стало только сегодня. Как сообщили в региональном управлении СКР, во время тренировочного спарринга на занятиях по борьбе мальчик 2006 года рождения получил травму головы.

- В ходе учебного поединка двое ребят упали и ударились головами. Одному из них при этом стало плохо. Прибывшая по вызову бригада медиков доставила ребенка в больницу. На следующий день он скончался, - пояснили в СУ СКР по РТ.

В настоящее время по факту инцидента назначена доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение об уголовном деле.