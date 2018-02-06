В Дагестане завели два уголовных дела против экс-главы Кизилюрта

СК возбудил два уголовных дела в отношении бывшего главы администрации города Кизилюрт Устархана Алюкова. Его подозревают в превышении полномочий, сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета Дагестана Расул Темирбеков.

Алюков возглавлял Кизилюрт с 2008 по 2013 годы.

Как выяснило следствие, в 2012 году Алюков, превысив свои должностные полномочия, незаконно предоставил в собственность местным жителям земельные участки, являющиеся федеральной собственностью, чем нанес материальный ущерб бюджету России.

Градоначальник ранее являлся фигурантом уголовного дела. В 2017 году он обвинялся в том, что в ходе приватизации находящихся в муниципальной собственности акций "РусГидро" был нанесен ущерб местному бюджету на 25 миллионов рублей.

Тогда суд приговорил Устархана Алюкова к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.