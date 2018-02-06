В Калининграде полицейский избил задержанного в своей машине

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов УМВД. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. По версии следствия, 30-летний капитан полиции преследовал местного жителя и избил его в своем автомобиле.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области. Полицейский предложил 40-летнему калининградцу ответить на несколько вопросов в связи с расследованием одного из преступлений. При этом правоохранитель точно знал, что задержанный к преступлению не причастен, подчеркивают следователи.

В отдел полиции мужчины поехали на личном автомобиле сотрудника УМВД. По дороге полицейский ударил жертву кулаком в лицо. Когда машина остановилась, потерпевший выбежал из нее и попытался скрыться. Обвиняемый догнал и избил калининградца, а потом надел на него наручники и доставил в отдел.

Сейчас 30-летнему капитану полиции предъявили обвинение, он находится под домашним арестом. А следователи призывают граждан, ставших свидетелями погони и избиения, обратиться по телефонам 84012672473, 84012672417 или 84012305765. Всем очевидцам гарантируют конфиденциальность.

В пресс-службе калининградской полиции добавляют, что уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным сотрудниками собственной безопасности УМВД. Если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов внутренних дел. А его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.