В Карелии строители ответят за хищения при возведении нового дома

В Карелии расследуется уголовное дело по факту строительства в городе Кондопоге дома для переселенцев из аварийного жилья. Дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием послужили материалы прокуратуры Кондопожского района и УФСБ Карелии, сообщили во вторник в пресс-службе СК.

Как считает следствие, в 2012 году администрация Кондопожского городского поселения заключила муниципальный контракт с одной из фирм на строительство многоквартирного жилого дома. Уже в следующем году чиновники подписали акт приемки выполненных работ и перечислили деньги обществу с ограниченной ответственностью.

Но вскоре выяснилось, что дом построен некачественно. Полы в квартирах проваливаются, унитазы шатаются, плитка держится на скотче. Как считают эксперты, локальное проседание грунта повлекло за собой проседание стяжки пола на первом этаже нового дома, что спровоцировало повреждения в квартирах. В итоге новый дом решили отремонтировать. Компании же, которая строила это здание, уже нет, она закрылась.

В следкоме Карелии заявляют, что установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей. По подозрению в совершении преступления задержан один из учредителей строительной организации. Будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения.