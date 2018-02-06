Вологодские психологи поедут в Ленобласть с родными погибших в ДТП

В правительстве Вологодской области провели срочное совещание по факту ДТП с пассажирским автобусом на территории Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе, создана рабочая группа по оказанию помощи родственникам погибших жителей региона. С ними на место аварии поедут психологи.

Напомним, авария произошла рано утром на 433 километре трассы Вологда - Новая Ладога. Водитель пассажирского микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В аварии погиб водитель автобуса и восемь пассажиров, четверо из них - жители Вологодской области.

- Необходимо подготовить автобус и обеспечить сопровождение психологов для выезда родственников на опознание погибших, - заявил первый заместитель губернатора региона Антон Кольцов.

Кроме того, в Вологодской области объявят особый режим на один месяц. За это время полицейские и представители властей проверят индивидуальных предпринимателей, которые занимаются перевозками. По информации специалистов, у владельца компании, автобус которого попал в ДТП, был заключен договор страхования жизни, здоровья и имущества пассажиров. Поэтому семьи погибших в ДТП могут обратиться в страховую компанию за компенсациями.

Следственный комитет Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - " Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Как предполагают пока предварительно, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ЧП.