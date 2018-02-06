В Краснодаре виновник массового ДТП сбежал с места аварии

В Краснодаре полиция разыскивает виновника массового ДТП, который скрылся с места аварии в центре города. ЧП произошло 5 февраля около 23.00 в районе улиц Ставропольской, Трамвайной и Мачуги. В результате пострадали четыре автомобиля и был снесен участок дорожного ограждения.

- Водитель ВАЗ-2110, которого сейчас разыскивают, ехал по улице Трамвайной в сторону Мачуги, - рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - На скорости водитель "десятки" сначала зацепил зеркало другого автомобиля марки Volkswagen, а затем пролетел на запрещающий сигнал светофора и на пересечении с улицей Селезнева врезался в Opel. Иномарку отбросило в двигавшийся рядом автомобиль Hyundai. После этого "десятка", устроившая череду этих ДТП, отлетела в металлическое дорожное ограждение и перевернулась на крышу. Шестиметровый участок дорожного ограждения оказался сильно поврежден.

Выбравшись из перевернутой машины, водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают. На заднем сиденье "десятки" находился пассажир. По данным полиции, он получил ушиб головы и рваную рану уха. Личность пассажира установили - им оказался 25-летний житель поселка Знаменского. Водители других машин помогли ему выбраться из автомобиля..

По данным правоохранителей, "десятка" принадлежит жительнице города Адыгейска соседней Республики Адыгеи. Сейчас устанавливается, на каком основании женщина доверила другому человеку управлять своей машиной и кем он ей приходится.

В результате произошедшей массовой аварии никто не погиб и не получил тяжелых травм.