Над Черным морем обнаружены самолеты-шпионы и дрон США

Американские самолеты-шпионы и беспилотный летательный аппарат были обнаружены в воздушном пространстве вблизи российской границы у побережья Крыма и Краснодарского края.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы. Вначале разведку произвел патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Утром 5 февраля он длительное время курсировал вдоль российского побережья от Керченского пролива до Геленджика. При приближении к российской морской границе самолет снижался до высоты 7,5 тысячи метров.

Другой самолет-разведчик совершил несколько рейсов вдоль южного побережья Крыма, а затем кружил вблизи Севастополя. После этого он также пролетел вблизи западного побережья полуострова.

Кроме того, вдоль юго-западного побережья Крыма и Кубани пролетел стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B. Маршрут его полета пролегал из украинского воздушного пространства над Николаевской областью в район Севастополя, а также вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Отметим, что в это же время в Сочи военнослужащие зенитной ракетной части Южного военного округа РФ отработали задачи по противовоздушной обороне города от авиационного налета условного противника. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, по сигналу тревоги расчеты ПВО совершил марш на полигон Ахштырь, и привели в боевую готовность новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1.

- Зенитчики отработали задачи по обнаружению и сопровождению сверх маневренных высотных и низколетящих целей. Помимо отражения воздушных атак (выполнением электронных пусков ракет) военнослужащие выполняли периодическую смену огневых позиций, - сообщили в военном ведомстве.

Всего в маневрах принимали участие свыше 500 военнослужащих и 100 единиц боевой техники и крупнокалиберного вооружения ПВО.