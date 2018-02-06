СП: Несырьевой экспорт вырос на 20 процентов в 2017 году

Объем несырьевого экспорта из России увеличился на 20 процентов (в стоимостном выражении 190 миллиардов долларов к 158,4 миллиардам долларов) в 2017 году к 2016 году. Такие данные публикует Счетная палата по итогам реализации мер господдержки экспорта, которые осуществляются в рамках трех приоритетных проектов: "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Международная кооперация и экспорт в промышленности", "Экспорт продукции АПК".

Рост был за счет увеличения поставок спецтехники, легковых автомобилей и комплектующих. Основная часть экспорта продукции автомобилестроения пришлась на страны СНГ. Еще 22 процента ушло в Африку, 13 процентов - в Восточную Европу и 5,5 процента - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Кроме этого, шел экспорт и железнодорожной техники как в СНГ, так и в Иран, на Кубу и в Монголию.