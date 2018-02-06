ВМС Румынии потеряли в Черном море подводный дрон

Глава минобороны Румынии Михай Фифор обратился в военную прокуратуру в связи с потерей подводного беспилотника SECRIS, принадлежащего ВМС страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в июне 2017 года в ходе научных исследований в Черном море. "Платформа была потеряна, а ее поиски в море вместе со специалистами ВМС не имели успеха", - сообщили в оборонном ведомстве Румынии. Там добавили, что в понедельник "министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую Военную прокуратуру".

Известно, что SECRIS был единственным подводным дроном военно-морских сил Румынии. Аппарат находился в ведении Центра научных исследований для ВМС.