Военные приступили к тренировкам парада 9 мая

Военнослужащие Минобороны и представители других силовых ведомств начали тренировку пеших парадных расчетов к параду 9 мая на Красной площади, сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

В параде, посвященном 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в составе пеших расчетов задействуют более 12 тысяч человек.

На данный момент проходит отбор и индивидуальная подготовка военнослужащих, а также слаживание парадных коробок.

В марте парадные расчеты разместят в воинских частях Московского гарнизона для совместных тренировок на площадке Алабино. По традиции тренироваться будут трижды в неделю. В завершение состоятся ночные репетиции и генеральный "прогон" парада на Красной площади.