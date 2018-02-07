Часть вагонов скоростного поезда в США отстыковалась во время движения

В американском штате Мэриленд часть вагонов скоростного поезда Amtrak отстыковалась во время движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Поезд во вторник утром ехал из Вашингтона в сторону Нью-Йорка со скоростью более 200 километров в час. На фотографии, опубликованной газетой New York Post, видно, что стыковочный элемент между двумя вагонами сломался и отсоединился.

Как рассказал изданию источник, два вагона связывали только воздушные шланги. "Когда это произошло, кто-то мог идти по поезду, упасть и умереть", - сказал он.

Представители помпании Amtrak подтвердили инцидент. По их словам, в поезде находились 52 пассажира, никто из них не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.