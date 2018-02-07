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Необъяснимая оптическая иллюзия "взорвала" интернет
На сайте Reddit и в социальных сетях по всему миру обсуждают новый фотоколлаж, собранный из двух совершенно идентичных изображений.
This is the same photo, side by side. They are not taken at different angles. Both sides are the same, pixel for pixel.
"Это одно и то же фото, стоящие рядом. Они не были сделаны под разными углами. Они одинаковые, вплоть до каждого пикселя", - заявил автор поста.
Пользователи обратили внимание на то, что одна из картинок кажется повернутой, и пытаются понять, в чем дело.
"Очень странно. Я могу сказать, что изображения одинаковые, но мозг не хочет в это верить. Почему это происходит?" - интересуется один из комментаторов.
Другой участник дискуссии предположил, что мозг принимает два изображения за стереокартинку и пытается совместить их, однако делает это неудачно, поскольку фотографии не отличаются (на форуме успели попиксельно сравнить их).
Наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что мозг воспринимает две дороги как дорожную развилку и располагает их под разными углами. Издание Daily Mail сравнило картинку со знаменитой иллюзией "стены в кафе".