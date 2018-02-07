Необъяснимая оптическая иллюзия "взорвала" интернет

На сайте Reddit и в социальных сетях по всему миру обсуждают новый фотоколлаж, собранный из двух совершенно идентичных изображений.

"Это одно и то же фото, стоящие рядом. Они не были сделаны под разными углами. Они одинаковые, вплоть до каждого пикселя", - заявил автор поста.

Пользователи обратили внимание на то, что одна из картинок кажется повернутой, и пытаются понять, в чем дело.

"Очень странно. Я могу сказать, что изображения одинаковые, но мозг не хочет в это верить. Почему это происходит?" - интересуется один из комментаторов.

Другой участник дискуссии предположил, что мозг принимает два изображения за стереокартинку и пытается совместить их, однако делает это неудачно, поскольку фотографии не отличаются (на форуме успели попиксельно сравнить их).

Наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что мозг воспринимает две дороги как дорожную развилку и располагает их под разными углами. Издание Daily Mail сравнило картинку со знаменитой иллюзией "стены в кафе".