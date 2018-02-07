Необычный танк-прицеп со свалки заметили на границе Ирака с Сирией

Иракские силовики в районе границы с Сирией задействовали против террористов бронированный прицеп с танковой башней. Фотографии необычного боевого средства появились в Сети.

Впервые об этой необычной модернизации шиитских ополченцев стало известно около двух лет назад. Иракские вооруженные силы в то время вели кровопролитные бои с боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ". В ходе операций существенными оказались потери в технике и вооружении. К тому же из-за политики американцев были наложены ограничения на снабжение оружием шиитских формирований.

В результате добровольцы стали сами заниматься восстановлением боевой техники, оставшейся в наследство от армии Саддама Хусейна. На танковых кладбищах оставалось значительное количество Тип 69-II, которые в период войны с Ираном доставили из КНР.

Часть машин, вооруженных 100-мм нарезным орудием и двумя 7,62-мм пулеметами, возвратили в строй. Они приняли участие в сражениях наряду с Т-55, Т-72 и М1А1М "Абрамс".

Среди части танков китайского производства нашлись и те, которым так и не удалось вернуть подвижность. Но, по всей видимости, чтобы усилить огневую мощь, башни с исправным вооружением решили использовать в качестве подвижных дотов. Так и появились эти своеобразные мобильные огневые точки.

Сколько всего их было создано, на данный момент неизвестно. Но в настоящее время по крайней мере одна такая установка сохранилась, и она продолжает использоваться в боях