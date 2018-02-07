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Рубрика: Власть

"Обналичку" с анонимных электронных кошельков запретят

Текст: Татьяна Замахина

Россияне лишатся возможности обналичивать средства с анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт. Законопроект об этом принят Госдумой в среду в первом чтении.

Главной целью является противодействие финансированию преступной деятельности посредством анонимных платежей, сообщили авторы из кабмина.

- Законопроект направлен на обеспечение большего контроля за транзакциями по платежным картам и действует в рамках борьбы с противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием финансовых средств с использованием анонимных средств платежа, - сообщил депутатам замминистра финансов Антон Моисеев.

Фото: AP
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Вводится ограничение или даже прямой запрет снятия денег с анонимных средств предоплаченных карт. В результате принятия законопроекта будет пресечен этот канал незаконной "обналички", заявил представитель Минфина.

Те, у кого эти карточки уже есть, могут идентифицироваться и средства получить в установленном порядке через крипторганизации, либо перевести на другой свой счет (не анонимный).

Пока что анонимам можно снимать не более 5 тысяч рублей за один раз и не более 40 тысяч рублей за месяц.

У банков есть время подготовиться: поправки должны вступить в силу через девять месяцев после подписания законопроекта президентом.

Проектом также запрещается перевод средств в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физлица, если остаток средств на его счете превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых средств превышает 200 тысяч рублей в течение месяца.

Закон не будет отражаться на клиентах сотовых операторов, уточнил Моисеев, отвечая на вопросы депутатов.

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