Под Липецком девятилетний мальчик исчез по дороге из школы

В селе Чернава Липецкой области накануне пропал девятилетний школьник. После уроков он ушел домой, но родные его так и не дождались. В региональном СУ СК сообщили, что по факту исчезновения началась доследственная проверка.

Мать мальчика начала поиски ребенка еще вчера, но это не принесло результата. Сейчас в селе работают следователи Елецкого межрайонного следственного отдела. Уже опрошены все родственники, знакомые семьи, учителя, одноклассники и друзья.

Помимо этого, специалисты проверяют все версии исчезновения: водолазы исследуют дно сельской реки, другие специалисты проверяют все места, куда мог пойти ребенок.