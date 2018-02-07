6-7 февраля в Харбине (провинция Хэйлунцзян) состоялась церемония открытия перекрестных "Годов межрегионального сотрудничества России и Китая".

О том, как углубляются обмены и взаимодействие регионов двух стран, как укрепляются взаимопонимание и дружба наших народов, рассказал Чжан Цинвэй, председатель китайской стороны Совета по межрегиональному сотрудничеству при Российско-Китайском Комитете дружбы, мира и развития, секретарь Комитета КПК провинции Хэйлунцзян, начальник Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин совместно объявили 2018-й и 2019-й годами сотрудничества между регионами Китая и России. По Вашему мнению, какое значение это имеет для развития китайско-российских двусторонних отношений?

Чжан Цинвэй: В настоящее время отношения между Китаем и Россией находятся в лучшем периоде за всю их историю. В новогоднем послании главы двух государств провозгласили проведение Годов сотрудничества. Это решение позволит продолжать совместные тематические национальные года двух стран, традиции проведения которых сформировались в последние время, а также демонстрировать высокую степень стратегического и политического взаимного доверия между Китаем и Россией.

Укрепление регионального сотрудничества КНР с РФ является важной задачей для упрочения и развития партнерских отношений, всестороннего стратегического взаимодействия двух стран. Проведение "Годов сотрудничества" поможет поднять китайско-российские отношения на более высокий уровень, будет способствовать более широким и прагматичным обменам между двумя странами. Мероприятия "Годов" станут содействовать глубокому укоренению концепции об углублении дружбы из поколения в поколение и о совместном развитии в сознании и менталитете наших народов. Для правительств государств и местных органов власти откроется новый канал и появится удобная платформа для углубления двустороннего сотрудничества, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала взаимодействия и стимулировать достижение наиболее плодотворных результатов в китайско-российских отношениях.

В каких сферах, вы как председатель китайской стороны Совета по межрегиональному сотрудничеству при Российско-Китайском Комитете дружбы, мира и развития видите необходимость раскрытия и использования потенциала межрегионального сотрудничества? Какие меры будут приняты китайскими членами-организациями Совета в течение "Годов межрегионального сотрудничества России и Китая"?

Чжан Цинвэй: На фоне развития двусторонних отношений на самом высоком уровне межрегиональное сотрудничество Китая и России получает новые возможности и оказывается в благоприятных условиях. Мы должны уделять большое внимание совместной деятельности в экономической и торговой областях с целью взаимовыгодного развития и получения беспроигрышных результатов. Серьезное значение придается также обменам в гуманитарной сфере, ведь это помогает укреплять двусторонние взаимоотношения, дружбу и взаимное доверие.

Мы должны в полной мере развивать сильные стороны друг друга и - что еще важнее - обращать особое внимание на стыковку двусторонних потребностей, чтобы взаимно дополнить возможности друг друга преимуществами, которыми обладает каждая из сторон.

Следует углубить сотрудничество в таких традиционных областях, как энергетика, электроэнергетика, сельское и лесное хозяйство, торговля и логистика. Кроме того, нужно концентрировать внимание на новых направлениях, таких как глубокая переработка ресурсов, аэрокосмическая промышленность, производство современного оборудования и высокотехнологичные отрасли.

Нам следует постепенно расширять новые области сотрудничества, полностью раскрывать потенциал и эффективно повышать уровень взаимодействия, чтобы продвинуть межрегиональное сотрудничество между Китаем и Россией на новый уровень.

Китайские члены-организации Комитета намерены серьезно поддерживать важный консенсус, достигнутый главами двух государств. В рамках "Годов межрегионального сотрудничества России и Китая" мы сосредоточимся на трех нижеследующих направлениях. Во-первых, необходимо не только организовывать различные мероприятия по сотрудничеству с Россией и активно участвовать в них на национальном уровне, но и тщательно планировать и проводить местные. Во-вторых, нужно развивать обмены в различных областях, таких как экономика, торговля, наука и техника, сельское хозяйство, туризм, культура, образование и средства массовой информации, в соответствии с фактической ситуацией в регионах, чтобы обогащать содержание сотрудничества между двумя странами.

В-третьих, надо обеспечить хорошее информирование: знакомить с историей китайско-российской дружбы, создавать сильную атмосферу позитивного общественного мнения, чтобы как можно больше граждан и предприятий из обеих стран знали о "Годах межрегионального сотрудничества" и участвовали в их мероприятиях.

Сотрудничество и обмены между Северо-Востоком Китаем и Дальним Востоком России очень активны. В каких сферах провинция Хэйлунцзян планирует наращивать сотрудничество с РФ?

Чжан Цинвэй: Провинция Хэйлунцзян - это "окно" в Китай для северного соседа, большая территория для сотрудничества с Россией. Наша провинция всемерно продвигает инновационные методы во взаимодействии с РФ.

На фоне снижения цен на сырую нефть за последние пять лет объем торговли с Россией увеличился на 17,8% по сравнению с предыдущими пятью годами. Объем зарегистрированных инвестиций в Россию - в 4,7 раза больше, чем в предыдущие пять лет. Все это демонстрирует новые тенденции в нашем сотрудничестве - расширение сфер приложения капитала, увеличение масштабов и повышение уровня связей.

Пользуясь возможностями инициативы "Один пояс и один путь", на следующем этапе мы будем содействовать строительству "экономического коридора Китай - Монголия - Россия", создавать "одно окно и четыре зоны". Отмечу, что важные "окна" для открытия Китая на север - Хэйлунцзянская зона свободной торговли (КНР и РФ), приграничная испытательная зона развития вдоль китайско-российской границы, демонстрационная зона трансграничного экономического сотрудничества, зона логистических узлов для Европы и Азии. Мы будем способствовать расширению связей с регионами центральной (Сибирью) и европейской частей России, чтобы сделать двустороннее сотрудничество всеобъемлющим и продвинуть его на более высокий уровень.

Во-первых, чтобы обеспечить надежные связи и взаимный доступ к трансграничной инфраструктуре, мы сосредоточим внимание на содействии строительству "Трех мостов и одного острова" - Тунцзянский железнодорожный мост (переход Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян), Хэйхэский автодорожный мост (переход Благовещенск (Амурская область) - Хэйхэ), Дуннинский мост (переход Полтавка (Приморский край) - Дуннин) и освоение острова Хэйсяцзы (Большой Уссурийский). Полагаем, что необходимо интегрировать и оптимизировать портовые ресурсы, обеспечивать международный торговый проход "Выход с востока и соединение с западом, соединение с югом и открытие севера".

Во-вторых, мы будем продвигать развитие трансграничных отраслей, строить отечественные и зарубежные промышленные парки, привлекать и развивать трансфер промышленных технологий, усиливать экспортно-ориентированные промышленные кластеры, которые осуществляют и расширяют как внутренние, так и внешние связи.

В-третьих, мы станем содействовать созданию платформы для сотрудничества с Россией, поднимать на новый уровень Китайско-Российское ЭКСПО, Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку и другие мероприятия в области экономики и торговли, усиливать и расширять функции комплексной зоны свободной торговли и зоны трансграничного экономического сотрудничества для повышения уровня открытости и стимулирования развития.

В-четвертых, мы намерены расширять и углублять гуманитарные обмены и связи, твердо придерживаться принципа совместного проведения разнообразных мероприятий на уровне как правительственных контактов, так и "народной дипломатии", чтобы укрепить общественные основы дружественных отношений между Китаем и Россией.

В настоящее время запущен новый экономический план для российского Дальнего Востока. Он подразумевает создание территорий опережающего развития и свободного порта, в которых действуют различные преференции и налоговые льготы, в также строится необходимая инфраструктура за счет государственного бюджета. Скажите, пожалуйста, какие сферы вложения капитала больше ценят китайские инвесторы? Какие проекты уже реализованы?

Чжан Цинвэй: План развитии Дальнего Востока открывает новые возможности для межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией. Знаю, что китайские предприятия уделяют большое внимание полной реализации собственных преимуществ и активно отвечают потребностям российской стороны. Инвестиции вкладываются в энергоресурсную отрасль, нефтехимию, электроэнергетику, аграрный сектор, лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность, строительство, дороги, порты, торговлю и логистику, что позволяет эффективно способствовать взаимовыгодному развитию.

Относительно инвестиций в Россию у предприятий провинции Хэйлунцзян наблюдается явный энтузиазм и активность. Общий объем их вложений составляет треть общей суммы инвестиций Китая в Россию и обеспечивает определенную финансовую поддержку для экономического развития соседской страны.

В настоящее время компании нашей провинции создали 18 зон экономического и торгового сотрудничества на территории России, а 146 предприятий уже начали работать в этих зонах. Все виды налогов и сборов, уплачиваемых ими российской стороне, составляют 300 миллионов долларов США, создано более 5000 рабочих мест.

Сельское хозяйство и животноводство находятся в центре внимания компаний нашей провинции, инвестирующих в Россию. Количество предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством в России, достигло 222, а площадь обрабатываемых сельхозугодий - 8,7 миллиона му (мера земельной площади, равная приблизительно 0,07 га). Поголовье скота и птицы в этих аграрных организациях быстро выросло: в настоящее время насчитывается 11 тысяч мясных коров, 80 тысяч свиней, 430 тысяч голов домашней птицы, что обогащает стол российского народа и эффективно ускоряет экономическое развитие на местах.

По состоянию на 2017 год в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано 574 предприятия, осуществляющих прямые инвестиции, и 674 строительных проекта, реализуемых в России. Среди них есть крупномасштабные: предприятие по производству цемента мощностью 600 тысяч тонн в год и приграничный нефтеперерабатывающий и нефтетранспортный комплекс в Амурской области, Амазарский целлюлозно-промышленный комбинат в Забайкальском крае. Все это - успешные примеры межрегиональных связей Китая и России. Я уверен, что по мере реализации все большего числа проектов китайско-российское сотрудничество, безусловно, будет углубляться.

В какие отрасли экономики провинции Хэйлунцзян Вы хотели бы пригласить российских бизнесменов вкладывать инвестиции?

Чжан Цинвэй: Хэйлунцзян - это крупная энергетическая и сельскохозяйственная провинция, старая промышленная база страны, к тому же она обладает прекрасными природными и рекреационными возможностями. Ее отличает сильная взаимодополняемость с российской экономикой.

В соответствии с требованиями высококачественного развития и структурной реформы в настоящее время наша провинция ускоряет темпы преобразования экономической структуры, создает современную экономическую систему, делая упор на промышленность, сельское хозяйство и туризм. Эти направления - имеют мощный потенциал развития и могут стать отправной точкой для инвестиционного сотрудничества.

Провинция Хэйлунцзян модернизирует традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство (в частности, животноводство), лесное хозяйство, и одновременно расширяет новые сферы - внедрение достижений высокотехнологичных исследований, производство оборудования высокого класса, аэрокосмическая промышленность, информационные технологии нового поколения, торговля и логистика. Кроме того, у нас есть заметные успехи в социальной сфере - прежде всего в поддержке пенсионеров и здравоохранении. В этих областях, с учетом потребностей развития, могут быть использованы наши сравнительные преимущества, в первую очередь мощная промышленная база.

В провинции имеется единственная в Китае зона сотрудничества с Россией, где работают две комплексные бондовые зоны, включая Харбин и Суйфэньхэ, также две зоны приграничного экономического сотрудничества, включая Суйфэньхэ и Хэйхэ. Мы планируем вместе с российской стороной построить зону трансграничного экономического сотрудничества Суйфэньхэ - Пограничная, чтобы предоставить платформу для инвестиций российских предприятий. Искренне приветствуем российские предприятия, готовые инвестировать в бизнес провинции Хэйлунцзян. Мы обеспечим им качественное и эффективное обслуживание.