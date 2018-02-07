Прокуратура обжалует приговор экс-главе приморской аптеки

Приговор Первореченского районного суда Владивостока экс-директору КГУП "Приморская аптека" Василию Сысойкину будет обжалован, заявил представитель краевой прокуратуры.

Сегодня суд признал бывшего директора виновным в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Сысойкину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Но, учитывая, что Сысойкин фактически отбыл этот срок, находясь под следствием, он был выпущен на свободу в зале суда.

Гособвинение просило дать бывшему директору "Приморской краевой аптеки" 9,5 лет заключения.

Судом доказано, что Василий Сысойкин с 2006 по 2012 год растратил более 140 миллионов рублей путем хищения государственных средств, направляемых на счета предприятия из территориальных подразделений ФОМС и администрации Приморья на приобретение и реализацию лекарственных препаратов для малоимущих жителей края.

Когда было возбуждено уголовное дело, Сысойкин сбежал за границу. В Черногории он приобрел два отеля, два коттеджа, апартаменты, а также учредил сразу четыре фирмы. В 2013 году его задержали в рамках международного розыска по линии Интерпола в аэропорту Подгорицы и препроводили во Владивосток.