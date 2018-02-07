В Якутии началась проверка после возгорания микроавтобуса с детьми

В Якутии следственные органы начали процессуальную проверку по факту возгорания микроавтобуса, перевозившего 5 февраля 10 школьников из Якутска в село Сунтар.

Машина сгорела дотла на федеральной трассе "Вилюй". При этом никто не пострадал. Водитель, увидев, что из-под капота пошел дым, остановил автомобиль и эвакуировал всех детей. Впоследствии их доставили в Сунтар на попутных машинах.

Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК РФ Анна Пестерева, установлено, что все ехавшие в этой машине дети учатся в Сунтарской средней школе №2. Они возвращались в село из расположенного в Якутске центра отдыха.

- Приказом директора школы выезд учащихся в центр отдыха, расположенный в г. Якутске, запланирован с 25.01.2018 по 06.02.2018. Ответственными за организацию перевозки детей назначены родители учащихся. Несмотря на это, школьники ехали без сопровождения родителей, - отметила Анна Пестерева.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.