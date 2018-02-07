В Приморье за растрату осужден экс-глава краевой аптеки

Первореченский суд Владивостока осудил за растрату в особо крупном размере экс-директора КГУП "Приморская краевая аптека" Василия Сысойкина, сообщает "Интерфакс".

Он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Сысойкин получил наказание в виде двух лет лишения свободы и тут же был отпущен из зала суда, поскольку с учетом срока, проведенного под стражей, и домашнего ареста наказание считается отбытым. Обвинение просило наказать экс-директора девятью с половиной годами заключения.

Суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с Сысойкина свыше 140 миллионов рублей причиненного ущерба.

По данным следствия, с мая 2006 года по декабрь 2012-го Василий Сысойкин растратил вверенные ему денежные средства Приморского края, находящиеся в хозяйственном ведении "Приморской краевой аптеки". Ущерб превысил 144,8 миллиона рублей.

Растратчик пытался скрыться от уголовного преследования за границей. Был объявлен в розыск по всем странам-членам Интерпола. В 2013 году его задержали в Черногории, в аэропорту Подгорица. В этой стране он приобрел отели Svetlana и Svetinikola на побережье города Сутоморе, два коттеджа и апартаменты в городе Бар, а также учредил четыре фирмы. В 2014-м его доставили во Владивосток.

Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю.