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07.02.2018 10:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновске обсудят перспективы кооперативного движения

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Всероссийский форум "Новая кооперация", организованный Центросоюзом, пройдет в Ульяновске 8 февраля. Основной его площадкой станет ледовый дворец "ВолгаСпортАрена", который впервые переоборудован под выставочный комплекс.

Ожидается, что участниками форума станут более 1500 человек почти из всех регионов России. Они поделятся друг с другом передовым опытом кооперации, идеями по ее развитию, а в ходе пленарного заседания постараются выработать единую стратегию и понять, как в современных условиях должно развиваться кооперативное движение, есть ли у него перспективы.

Фото: REUTERS
Кооператоры планируют начать покупать картофель у населения

На выставочной площадке форума представят перспективные модели автомобильной техники для нужд региональных потребительских обществ, в том числе современную автолавку на базе минигрузовика "УАЗ Профи", предназначенную не только для продажи товаров первой необходимости жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, но и для оказания им банковских, почтовых, консультационных услуг.

На выставочно-дегустационной площадке "Своя еда" участники форума из разных регионов представят образцы продуктов, произведенных кооператорами, а жюри выберет лучший из них.

По словам замминистра сельского хозяйства Ульяновской области Маргариты Еварестовой, регион стал площадкой проведения первого форума "Новая кооперация" неспроста, ведь именно в Ульяновкой области выработаны наиболее эффективные формы поддержки кооперации со стороны государства.

- Темой развития кооперации мы занимаемся с 2009 года. Мы разработали и реализовали соответствующую региональную целевую программу, которая позволила вовлечь в кооперативное движение множество сельских жителей, - рассказал Еварестова. - Наиболее распространенной формой кооперации стал сбор молока. На промышленную переработку стало уходить 65% сырья, произведенного в личных подсобных хозяйствах. Это с одной стороны помогает решить продовольственный вопрос, с другой - повысить занятость сельского населения.

Теперь, по мнению Еварестовой, перед государством стоит задача помочь кооператорам наладить переработку сырья, а также сбыт готовой продукции, чтобы добавочная стоимость оставалась в руках производителя, а не попадала в карман многочисленных перекупщиков. В том числе о том, как это сделать, будут говорить в ходе форума "Новая кооперация".
 

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