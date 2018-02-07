Видео: В центре Перми после аварии сгорел автомобиль

Сегодня утром в Перми, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пушкина при аварии вспыхнул автомобиль. Пожар зафиксировала камера видеофиксации.

На записи видно, как машина пересекает Комсомольский проспект, двигаясь на зеленый свет светофора. Внезапно на запрещающий сигнал выскочила иномарка. Она ударила машину, так, что в той произошло короткое замыкание и вспыхнуло пламя.

Виновник происшествия с места ДТП скрылся. Очевидцы смогли вытащить людей из горящего автомобиля. Вскоре приехали пожарные и потушили загоревшуюся машину.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.