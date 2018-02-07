В Новосибирске должник притворился мешком с картошкой

В Новосибирске судебные приставы обнаружили должника по потребительскому кредиту, прятавшегося от них в мешке из под картошки. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного управления ФССП, мужчина собирался на свидание и залез в мешок при полном параде, однако его выдало нестерпимое желание чихнуть.

В отделе судебных приставов Первомайского района Новосибирска находилось исполнительное производство в отношении 28-летнего мужчины, который задолжал по потребительскому кредиту около двухсот тысяч рублей. Приставам пришлось выехать по адресу, где молодой человек проживал вместе с родителями.

На пороге людей в форме встретила мама злостного неплательщика и заявила, что ее сына дома нет. Более того, она предложила приставам лично убедиться в этом, пригласив в квартиру. Молодого человека действительно нигде не было видно, однако чувствовался стойкий запах мужского парфюма. Особенно аромат ощущался на кухне, но кроме мешка картошки, прислоненного к стене, там ничего подозрительного обнаружить не удалось.

- Должностные лица уже собирались покинуть помещение, как вдруг мешок принялся чихать. Мама неплательщика тут же принялась оправдываться, дескать, это домашний любимец за плитой фыркает, но судорожные попытки отвести внимание судебных приставов от мешка ни к чему не привели, - отметили в пресс-службе регионального УФССП.

Приставы хотели проверить содержимое, однако мешок неожиданно завалился на бок и оттуда показалась голова должника. Еще больше приставов удивил внешний вид мужчины, когда тот был полностью извлечен из своего убежища: аромат парфюма дополнял элегантный костюм-тройка.

Как выяснилось, гражданин забронировал столик в одном из городских кафе, где намеревался провести вечер вместе с дамой сердца, но внезапный визит приставов сорвал его планы.

Застав неплательщика врасплох, приставы описали принадлежащие ему электронику, бытовую технику и часть мебели.