В Омске суд освободил обвиняемого в гибели пяти детей

Омский областной суд освободил из-под ареста оператора газозаправочной станции поселка Седельниково, где при пожаре погибло пять детей.

- Омский областной суд отменил решение Седельниковского районного суда, который ранее удовлетворил ходатайство следователей и избрал для оператора такую меру пресечения как арест, - сообщила "РГ" представитель Омского областного суда Анастасия Лукъянова.

О мотивировочной часть данного решения пока неизвестно.

Напомним, пожар в поселке Седельниково, во время которого погибли пятеро детей, произошел 22 января. Предварительно установлено, что утром 56-летний отец приемной семьи заправил на местной автозаправочной станции 12-литровый газовый баллон газовоздушной смесью, после чего занес его в помещение кочегарки своего двухэтажного жилого дома. Около 13 часов баллон взорвался и начался пожар. Находящиеся на втором этаже дети в возрасте от шести до 18 лет погибли. Их приемная мать была в бане и смогла спастись. Отца выбросило на улицу ударной волной. Еще двое детей в это время занимались в школе.

После данного происшествия был возбужден ряд уголовных дел. В частности, Следственный комитет подозревает работника АЗС в том, что он неправильно заправил 12-литровый баллон, взорвавшийся в доме многодетной семьи.

Трагедия в Седельникове стала третьим случаем взрыва газа в жилых домах Омской области за один месяц. На омском рынке газа начались масштабные проверки.

Однако по другой версии отец семьи мог поставить газовый баллон рядом с натопленной печкой - чтобы он отогрелся.