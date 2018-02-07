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07.02.2018 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшего в Петербурге 11-летнего мальчика нашли убитым

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи раскрыли дело о пропаже 11-летнего мальчика из Киргизии. Тело убитого ребенка нашли в трех километрах от дома.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, задержаны 39-летняя мать мальчика и 22-летний муж его старшей сестры.

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Ребенок пропал 26 января. С заявлением в полицию обратился отец мальчика, уроженец Узбекистана. Он сообщил, что семья проживает в доме №47/3 по Витебскому проспекту, сын как обычно вышел на прогулку и не вернулся.

Мальчика сразу же стали искать. Полицейские и спасатели прочесывали все кварталы, большое внимание уделили проверке железнодорожной станции "Проспект Славы", расположенной недалеко от дома.

Как и положено в таких случаях, региональный СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В ведомстве до последнего надеялись, что мальчик жив. Но возбуждение уголовного дела при пропаже людей является обычной практикой, которая позволяет проводить обыски и иные следственные действия.

К поиску подключились волонтеры. Листовки с фотографиями пропавшего мальчика были наклеены во всех парадных, в магазинах, на остановках. Полицейские опрашивали соседей, друзей мальчика. Но результатов не было.

Параллельно следователи выясняли обстановку в семье. Накануне вопросы у правоохранителей возникли к матери ребенка и мужу его старшей сестры. Они были задержаны.

Проверяя показания зятя, следователи пришли на пустырь вблизи дома №101/5 по Витебскому проспекту, где и было обнаружено тело мальчика. В СК говорят, что ребенок был убит.

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