Жителя Карелии арестовали за убийство годовалой дочери

В Карелии заключили под стражу жителя села Деревянное за убийство годовалой дочери. Об этом в среду сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

По версии следствия, пьяный 27-летний мужчина "причинил телесные повреждения" своей малолетней дочери. Девочка скончалась на месте. Как удалось узнать корреспонденту "РГ", в конце прошлого года органы опеки и попечительства передали ребенка на воспитание отцу. Он растил дочку вместе со своей матерью - бабушкой девочки.

Теперь прокуратура Карелии начала проверку органов опеки, местного самоуправления Прионежского района и Петрозаводска, чтобы оценить действия должностных лиц. А Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство малолетнего".

Суд арестовал подозреваемого. Отцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.