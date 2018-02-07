Под Ростовом восстановлено движение на трассе "Дон"

В Ростовской области аварийные службы восстановили движение автотранспорта в сторону нового аэропорта Платов на трассе М-4 "Дон". Ранее оно было затруднено после падения на проезжую часть проводов ЛЭП.

Как сообщает ТАСС, поздно вечером шестого февраля около поселка Рассвет провода линии электропередач упали на проезжую часть и движение транспорта было парализовано.

Сотрудники полиции организовали объезд, но тем не менее автомобильный затор продлился несколько часов.

Отметим, что аэропорт Платов является крупнейшим на юге России аэропортовым комплексом, построенным к ЧМ-2018. За первый месяц работы его услугами воспользовались свыше 245 тысяч человек. Отсюда вылетели и приземлились 2194 самолета, принято 1747 тонн багажа и более 340 тонн груза.