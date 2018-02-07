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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре экс-главу УК будут судить за растрату чужих денег

Текст: Екатерина Призова

В городе Пыть-Ях возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управляющей компании.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Во время прокурорской проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ выяснилось, что экс-глава предприятия был привлечен к административной ответственности как должностное лицо и оштрафован. Но оплатить штрафы он решил из тех денег, которые горожане перечисляли за коммунальные услуги.

"Сумма растраченных средств составила более ста тысяч рублей. При этом управляющая компания накопила большие долги перед поставщиком энергоресурсов", - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Органы внутренних дел по материалам прокурорской проверки возбудили в отношении бывшего директора уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Хищение чужого имущества, вверенного виновному".

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