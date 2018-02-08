Почему на Украине говорят, но не учатся на русском?

Власти Украины отменяют выпускной экзамен по русскому языку. Не успел отшуметь скандал вокруг закона об образовании, согласно которому к 2020 году исчезнут русские школы, а сам язык станет "иностранным", а тут новые шаги по дерусификации. Новый закон не понравился ЕС, указавшей Украине на его дискриминационный характер в отношении нацменьшинств. Прислушавшись к замечанию, образовательное ведомство придумало "три модели" изучения языка в школе.

В самом комфортном положении оказались дети крымских татар. Они будут получать знания на родном и украинском в течение всей учебы. Вторая модель: европейские языки. Поляки, словаки и болгары до пятого класса будут изучать и родной, и украинский, а потом к предметам на родном языке плавно прибавятся предметы на украинском. А для детей румын и венгров (Венгрия возмущалась новым законом об образовании) планируется ввести уменьшенное количество предметов на украинском. Самые жесткие новшества ждут русскоязычных детей, которые перейдут на украинский в пятом классе.

Почему на русском языке на Украине все говорят, но никто его не учит? Об этом разговор с председателем Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисой Шеслер.

Лариса Виленовна, Украина отменили выпускной экзамен по русскому языку, который, на минуточку, является родным для... населения. Директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандия объясняет отмену просто: на него нет спроса. Это так?

Лариса Шеслер: К сожалею, да. И отмена экзамена - только один из шагов властей Украины по дерусификации. Внешнее независимое оценивание, как вы знаете, это аналог российского ЕГЭ. Его результаты используются для поступления в вузы. А кому нужно сдавать экзамен, если сегодня на Украине все высшее образование на украинском языке? Не осталось вузов, где для поступления нужен был бы балл по русскому языку, даже филологических! Недавно принятый закон постепенно исключает русский и другие языки из сферы не только среднего, но и начального образования. Он вызвал возмущение в Венгрии, Польше, Румынии, поскольку делает невозможным для нацменьшинств учиться на родном языке. Поймите, это целенаправленная политика, призванная по максимуму разорвать все связи между Россией и Украиной, вычеркнуть из ментальности украинцев русскую культуру, нашу общую историю - все, что нас объединяет.

По данным Россотрудничества, сейчас на Украине 581 русскоязычная школа. Что будет с ними, когда 1 сентября 2018 года начнет действовать закон об образовании?

Лариса Шеслер: Не мудрствуя лукаво, переведут на украинский язык обучения. Но, во-первых, даже в тех школах, которые официально числятся русскими, на самом деле уже многие предметы преподаются на украинском языке. И история там читается в украинской версии. Детям в русских школах рассказывают, как Россия триста лет угнетала Украину. Такой вот парадокс: в русских школах выращивают антирусские настроения. Впрочем, даже этого скоро не будет. В моем родном Николаеве, где живут в основном этнически русские люди, русских школ осталось всего две-три. Думаю, если так пойдет дальше, к 2020 году русского языка в образовании Украины не будет.

А вот украинский писатель Сергей Сингаевский, известный своими антироссийскими взглядами, в одном из интервью сетует, что русский язык на Украине никак не исчезнет, что "даже во Львове украинского стало меньше".

Урезать русский язык до уровня кухонных разговоров - это ход идеологов украинизации

Лариса Шеслер: Русскоязычных на Украине по-прежнему намного больше, чем 17, 30 или 40 процентов, как выдают разные официальные украинские источники. По опросам Гэллапа, 94 процента всех запросов с Украины в "Яндексе" и в "Гугле" идут на русском языке. Даже самые отъявленные украинские националисты в большинстве своем русскоязычные. И сейчас, когда схлынула пора отъявленной русофобии, во Львове люди более свободно себя чувствуют и позволяют себе говорить на русском , да и в Киеве очень редко можно услышать украинскую речь, только там, где молодежь бравирует своим национализмом.

Но я не настолько оптимистична в оценке перспектив русского языка. В общении, безусловно, он будет еще очень долго превалирующим. Но, к сожалению, когда его выталкивают из образования, из культуры, язык сильно страдает по функциональности. Он теряет глубину, объем словаря. Я сталкивалась с тем, что молодые русскоязычные юристы в профессиональном общении употребляют украинские термины, потому что не помнят их на русском языке. Урезать русский язык до уровня кухонных разговоров - это сильный ход идеологов украинизации. Язык может исчезнуть в течение жизни одного поколения, если ситуация не изменится.

А в русскоязычном Днепре (раньше Днепропетровск) завуч школы подала иск на действующего бойца ВСУ за то, что он "унизил ее честь и достоинство", требуя вести уроки по истории Украины на государственном языке.

Лариса Шеслер: Дело в том, что позиции русского языка не только не защищены в законодательном плане, его давят со всех сторон и без участия закона. Никто не мешает украинским националистам возмутиться, почему им преподают на русском языке, почему так, а не эдак. При нынешней власти шансов у русскоязычного населения сохранить свою культуру мало.