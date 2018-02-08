В ЕАО спасли сорвавшегося со скалы ребенка

Десятилетний мальчик выжил, сорвавшись с вершины Малой сопки и упав на небольшой уступ в скале, сообщается на сайте ГУ МЧС по Еврейской автономии.

Дети играли, и в какой-то момент ребенок сорвался с вершины одной из сопок и упал вниз. О произошедшем спасателям сообщил друг мальчика. Специалисты немедленно выехали на место ЧП на высокопроходимом автомобиле "Вепрь". По пути старший группы Михаил Королев вызвал медицинскую бригаду.

- Нас встретил юноша лет 13-14, указал место падения друга. Десятилетний мальчик находился на высоте 15 метров от земли. Под ним был скалистый обрыв. Ребенок старался не двигаться, чтобы не сорваться вниз. Спуститься к нему было возможно лишь с вершины сопки Малой, откуда подросток и упал, - рассказал Михаил.

Он спустился к мальчику, зафиксировал шиной, бинтами и косынкой сломанную ногу, пристегнул его к себе и поднялся с ним наверх. Оттуда спасатели на носилках по отвесному склону спустили ребенка к карете скорой.