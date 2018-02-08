В ЕАО спасли сорвавшегося со скалы ребенка

Новости

РФ предложила США установить допустимую норму сближения военных самолетов 16:10
В новосибирском аэропорту дебошир подрался с полицейским 16:00
МИД РФ: Заявления Токио негативно влияют на двусторонние отношения 16:00
Фото: актер Брэд Питт попал в тройное ДТП в США 15:55
Минобороны РФ: США в Сирии захватывают "экономические активы" 15:51
Путин рассказал о подготовке Послания 15:50
Названы самые надежные автомобили 90-х и нулевых 15:49
Руководитель СК Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан 15:49
Росавиация изменила методику оценки экономического состояния авиакомпаний 15:45
ФАС обнаружил проблему с вопросом отмены роуминга у одного оператора 15:40
Минобороны РФ объяснило, почему ополченцы в САР попали под обстрел США 15:30
36-летняя Бритни Спирс выложила фото в красном прозрачном белье 15:25
Путин выступит на съезде РСПП 15:21
В Ставрополе после обрушения стены общежития введен режим ЧС 15:21
Нерадько: Госкорпорация по ОРВД не обращалась с просьбой о реорганизации 15:20
Научному порталу "Чердак" исполнилось три года 15:20
МИД: Устанавливается место производства ПЗРК, которым сбили Су-25 15:17
В Краснодаре пройдет "Финал четырех" Кубка России по баскетболу 15:14
"Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока" 15:13
Банк России получил от МВД запрос на проверку "Россгосстраха" 15:11
Шапки бело-сине-красных цветов продаются в официальном магазине ОИ-2018 14:53
Собянин: МЦК станет ближе к электричкам Рижского направления железной дороги 14:46
Владимир Путин рассказал об отсутствии у него смартфона 14:34
Эрдоган анонсировал проведение военной операции в Идлибе 14:34
Путин: В науке необходимо нацелиться на прорывные проекты 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
08.02.2018 05:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО спасли сорвавшегося со скалы ребенка

Текст: Ольга Журман

Десятилетний мальчик выжил, сорвавшись с вершины Малой сопки и упав на небольшой уступ в скале, сообщается на сайте ГУ МЧС по Еврейской автономии.

Прокуроры Петербурга назвали ответственных за падение мальчика в люк

Дети играли, и в какой-то момент ребенок сорвался с вершины одной из сопок и упал вниз. О произошедшем спасателям сообщил друг мальчика. Специалисты немедленно выехали на место ЧП на высокопроходимом автомобиле "Вепрь". По пути старший группы Михаил Королев вызвал медицинскую бригаду.

- Нас встретил юноша лет 13-14, указал место падения друга. Десятилетний мальчик находился на высоте 15 метров от земли. Под ним был скалистый обрыв. Ребенок старался не двигаться, чтобы не сорваться вниз. Спуститься к нему было возможно лишь с вершины сопки Малой, откуда подросток и упал, - рассказал Михаил.

Он спустился к мальчику, зафиксировал шиной, бинтами и косынкой сломанную ногу, пристегнул его к себе и поднялся с ним наверх. Оттуда спасатели на носилках по отвесному склону спустили ребенка к карете скорой.

Главное сегодня

CAS решает судьбу российских олимпийцев. Онлайн-трансляция
Путин и Эрдоган обсудили планы нового саммита с Ираном по Сирии
В Кремле рассказали о цели антикоррупционных действий
МИД: РФ готова к переговорам с США по контртерроризму
В России впервые освободили пожизненно осужденного заключенного