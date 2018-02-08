В Хабаровском крае поезд задержали из-за подозрительного пакета

В четверг утром на станции Эльбан в Хабаровском крае на два часа был задержан пассажирский поезд сообщением Советская Гавань - Владивосток. Причиной столь длительной стоянки стал подозрительный пакет, найденный на подножке одного из вагонов.

Как сообщили "РГ" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, бесхозный сверток обнаружил сотрудник ведомственной охраны во время посадки пассажиров. Он незамедлительно сообщил о находке полицейским.

Работники станции тем временем перевели людей в начало состава, а два хвостовых вагона отцепили и отогнали на безопасное расстояние. Прибывшие оперативники ничего опасного в пакете не нашли.

В полдень пассажирский состав отправился по маршруту.