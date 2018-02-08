В Омске запретили сайт, продававший удостоверения ФСБ

Октябрьский районный суд закрыл доступ к интернет-ресурсу, предлагавшему всем желающим приобрести поддельные служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов. При помощи сайта можно было купить "корочки" на любой вкус.

В продаже имелись служебные удостоверения работников прокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ и других государственных органов РФ. Их стоимость варьировалась от 12 до 25 тысяч рублей - в зависимости от схожести с настоящими документами.

- Поскольку служебные удостоверения являются официальными документами, подтверждающими личность сотрудника правоохранительного органа, его классный чин и должность, право на ношение и хранение оружия, права и предоставленные законом полномочия, по закону их продажа не допустима, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Октябрьский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Указатель страницы сайта будет включен в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в Сети интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.