В Ставрополе после обрушения стены общежития введен режим ЧС

В пятиэтажном жилом общежитии на улице Бруснева, 4 в Ставрополе рухнула часть внешней кирпичной стены. В городе введен режим ЧС.

- В городе Ставрополе с 15.00 ввведен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в целях ликвидации происшествия, связанного с частичным обрушением (разрушением) кирпичной кладки стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Бруснева, дом 4, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ставрополья.

В администрации города экстренно собрали внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором решено расселить жильцов из десяти квартир, которые находятся ближе всего к аварийному участку. Людей отселят в гостиницы, а в доме начнутся аварийно-восстановительные работы.

Полиция обходит квартиры, чтобы выяснить, кто из жильцов дома фактически живет в своих квартирах. После отселения дом частично отключат от газа, тепла, воды и электричества.

К месту происшествия направлены силы и средства администрации Ставрополя.

- Действительно, введен режим ЧС, но это не повод паниковать. Дом не рушится. Просто приняты повышенные меры безопасности, чтобы в ускоренном порядке начать ремонт здания, - так корреспонденту "РГ" прокомментировали сложившуюся ситуацию в пресс-службе администрации Ставрополя.

Кстати



Как мы уже рассказывали, в не менее плачевном состоянии находится и соседняя пятиэтажка на улице Бруснева, 6, которая разваливается буквально на глазах.